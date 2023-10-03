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انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الذيد للتمور الجمعة المقبل

انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الذيد للتمور الجمعة المقبل
4 أكتوبر 2023 01:07

الشارقة (الاتحاد)

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تنطلق يوم الجمعة المقبل في مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الذيد للتمور الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 6 حتى 8 أكتوبر الجاري، في إطار التزامها بدعم المزارعين المحليين وملاك النخيل من أبناء مدينة الذيد والشارقة ودولة الإمارات عموماً، وتعزيز تنمية قطاع زراعة النخيل وضمان استدامته.
ويستهل المهرجان الذي يشهد مشاركة أكثر من 50 عارضاً من المنتجين وتجار التجزئة ومزارعي التمور على مستوى الدولة، فعالياته، بتنظيم سوق للتمور يوم الخميس المقبل يتضمن عرضاً لأفضل وأجود أنواع التمور إلى جانب مساحات مخصصة للمعدات الزراعية ومنتجات ومستلزمات تعبئة وتغليف التمور.
فيما تنطلق الفعاليات الرسمية للمهرجان يوم الجمعة متضمنة برنامج حافل بالأنشطة التراثية، إلى جانب تنظيم مسابقتين خصص لهما جوائز بقيمة تصل إلى أكثر من 80 ألف درهم ستوزع على الفائزين، وهي مسابقة مزاينة تمر الحسيل، ومسابقة تمر الفرض، المخصصة لملاك ومزارعي النخيل في الإمارات الشمالية، كما يضم المهرجان أيضاً مزايدات لبيع التمور الفاخرة والدبس، إلى جانب منصات للأسر المنتجة العاملة في مجال التمور. 

الإمارات
الشارقة
الذيد
مركز إكسبو الذيد
غرفة تجارة وصناعة الشارقة
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