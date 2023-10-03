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علوم الدار

«نسائية دبي» تطلق منتدى «المسؤولية المجتمعية في دور المرأة العربية»

مشاركات في المنتدى (من المصدر)
4 أكتوبر 2023 01:07

دبي (الاتحاد)

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برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، وبحضور خولة النابودة، نائبة رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، وعضوات مجلس الإدارة، وسيدات السلك الدبلوماسي، ونورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي، والدكتورة فاطمة الفلاسي، المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي، أطلقت الجمعية فرع الخوانيج وبمقر الفرع، أمس، «منتدى المسؤولية المجتمعية في دور المرأة العربية» على خطى شعار «نشارك للغد»، امتداداً حضارياً لعام الاستدامة المجتمعية، وشارك في المنتدى نخبة من المستشارات والخبيرات في مجال شؤون الأسرة والمرأة والمجتمع في الإمارات والخليج، وكوكبة من القطاعات النسائية بالدولة.
وفي افتتاح المنتدى، رحبت فاطمة العبدالله، مديرة جمعية النهضة النسائية فرع الخوانيج بالحضور، وثمنت رعاية سمو «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمنتدى ودعم سموها غير المحدود للقضايا النسائية والمجتمعية، كما أشارت إلى أهداف المنتدى، وأهميته ودور المشاركات ومقدمي التجارب وأوراق العمل في إثراء مسارات الاستدامة المجتمعية.
وبعد ذلك، افتتحت جلسات المنتدى عبر عرض مجموعة أوراق العمل، وعرض التجارب الميدانية، حيث كانت البداية عرض تجربة البروفيسور سلوى بنت عبدالله الهزاع، باعتبارها المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة «سدم» للمملكة العربية السعودية.

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