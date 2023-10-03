الأربعاء 4 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الفهيم والرميثي

نهيان بن مبارك خلال الحفل (وام)
4 أكتوبر 2023 01:11

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن إرسال بعثة متعددة الجنسيات إلى هايتي
اليوم.. 9 مراكز انتخابية تستقبل الناخبين في مختلف إمارات الدولة

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل زفاف سلطان طارق عبدالرحيم محمد الفهيم على كريمة عبيد عتيق عزران الرميثي.
وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاء والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار. كما حضر الحفل -الذي أقيم بمجلس المشرف بأبوظبي- عدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.
تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بالمناسبة.

نهيان بن مبارك
الإمارات
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
ناقلة حبوب تصل إلى ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق لتسريع صادرات الحبوب الأوكرانية عبر بولندا
4 أكتوبر 2023
دورية لقوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
استفزازات «حزب الله» تهدد بنسف مهمة «اليونيفيل»
4 أكتوبر 2023
آليات ثقيلة تعمل لإصلاح الوضع الكارثي في المناطق المنكوبة بدرنة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وزير البيئة الليبي لـ«الاتحاد»: انهيار شبكة الصرف الصحي تسبب بوضع كارثي في درنة
4 أكتوبر 2023
توزيع مساعدات على نازحين يمنيين في مأرب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مخاوف من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن
4 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©