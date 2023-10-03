نهيان بن مبارك يحضر أفراح الفهيم والرميثي

أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل زفاف سلطان طارق عبدالرحيم محمد الفهيم على كريمة عبيد عتيق عزران الرميثي.

وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاء والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار. كما حضر الحفل -الذي أقيم بمجلس المشرف بأبوظبي- عدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بالمناسبة.