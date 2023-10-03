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علوم الدار

جلسة حوارية حول تداعيات تطور الذكاء الاصطناعي على المجتمعات

مغير الخييلي وجانب من الحضور خلال المحاضرة (من المصدر)
4 أكتوبر 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وبالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، محاضرة بعنوان «تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على المجتمعات»، ألقاها البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، البروفيسور الجامعي. 
حضر الجلسة التي أقيمت في المبنى الرئيس في الدائرة بأبوظبي، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وحمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، وعبدالله العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، والدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، إضافة إلى عدد من قيادات الدائرة والقطاع الاجتماعي وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
وبهذه المناسبة، أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح حديث العالم أجمع، لما له من تأثيرات في مختلف جوانب الحياة، خصوصاً على الجوانب الحياتية والاجتماعية للأفراد، لافتاً إلى أن التحول السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة إيجابية للاستفادة منها بالشكل الأمثل لخدمة المجتمع وفئاته، وتعزيز جودة الحياة في مجالات عدة مثل تعزيز الصحة النفسية، وتوفير متطلبات واحتياجات كبار السن، وغيرها من المجالات التخصصية حسب الممارسات العالمية الحديثة.
من جهته، تحدث البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، البروفيسور الجامعي، خلال الجلسة، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يؤثر في جودة حياة الأفراد والمجتمعات بشكل متزايد، ويوفر فرصاً هائلة للنمو الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة، فإن الدول التي تتبناه وتستثمر فيه بشكل استراتيجي في المجالات البحثية الأساسية والتطبيقية، وفي تدريب المواهب، ونقل التكنولوجيا، ستتمتع بميزة تنافسية وقوة مستدامة على صعيد المنافسة العالمية.

أبوظبي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
دائرة تنمية المجتمع
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
مغير الخييلي
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