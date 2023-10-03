«الإمارات للفضاء» تشارك في مؤتمر الملاحة الفضائية بأذربيجان

أبوظبي (الاتحاد)

ترأست معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المشاركة في الدورة 74 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية IAC-2023، خلال الفترة الممتدة بين 2 و6 أكتوبر بالعاصمة الأذربيجانية باكو، إلى جانب أكثر من 30 شركة راعية عاملة في مجال الفضاء وأكثر من 150 مشاركاً بالمعرض.

كما شاركت وكالة الإمارات للفضاء إلى جانب مجموعة من وكالات الفضاء الدولية في اجتماع «أرتميس»، والذي يشكل فرصة مهمة لتقديم المشاريع الحالية والمستقبلية للدولة، إلى جانب التأكيد على التزام دولة الإمارات بمبادئ اتفاقية أرتميس وتعزيز استكشاف الفضاء بطريقة مسؤولة ومشتركة، ومن خلال المشاركة في هذا الاجتماع، تسعى الوكالة إلى تعزيز التعاون مع الوكالات الفضائية الدولية الأخرى، ومشاركة الخبرات والتجارب المكتسبة من برامجها الفضائية الطموحة.

وسلطت الوكالة، الضوء على دور دولة الإمارات في مجال التنمية المستدامة والاهتمام بقضايا التغير المناخي، وجناح الفضاء خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في مدينة إكسبو دبي، بالإضافة إلى التعريف بأهمية هذه النسخة والتي تعكس جهود دولة الإمارات المستمرة في دعم الاستراتيجيات الدولية لمكافحة التغير المناخي والحد من آثاره.

كما أبرزت دور معرض دبي للطيران الذي يشهد مشاركة كبيرة من الشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة والمهتمين في بمجالي الطيران والفضاء، بالإضافة إلى التعريف بأحدث التقنيات والابتكارات خلال المعرض، وفرص التعاون والشراكات المختلفة، وسبل الاستثمار في هذين القطاعين الرائدين، إلى جانب تسليط الضوء على جناح الفضاء على هامش المعرض. وعلى هامش مشاركتها في المؤتمر، عقدت معالي سارة الأميري، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من رؤساء وكالات الفضاء الدولية وكبار المسؤولين والشركاء الدوليين في إطار تعزيز التعاون وبحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الفضاء.

كما شاركت معاليها، كمتحدثة رئيسة في الجلسة العامة التي عقدت تحت عنوان «وجهاً لوجه مع قادة الفضاء حول العالم»، حيث سلطت الضوء على مستقبل قطاع الفضاء، والتقدم السريع لبرنامج الفضاء الوطني في دولة الإمارات، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع الفضاء الخاص بشكل عام، كما تطرقت إلى تقديم رؤية لأبرز الخطوات للدول التي تسعى إلى تطوير مختلف المجالات في قطاع الفضاء.

ونظمت الوكالة، حفل عشاء خلال مشاركتها في المؤتمر، بحضور نخبة من المهتمين والمختصين وكبار المسؤولين في مجال الفضاء والطيران، لتسليط الضوء على مشاركتها وجناحها في معرض دبي للطيران، بالإضافة إلى عرض تقديم حول المعرض، وأبرز إنجازاتها، ومشاركاتها إقليمياً وعالمياً.

وتعتبر مشاركة وكالة الإمارات للفضاء، في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية بأذربيجان، خطوة استراتيجية في تعزيز مكانة دولة الإمارات على الساحة الفضائية العالمية بوصفها واحدة من الدول الرائدة في البحث واستكشاف الفضاء، بالإضافة إلى سعيها المستمر لتبادل الخبرات والمعرفة مع الشركاء الدوليين والتعاون المشترك لتحقيق التقدم والابتكار في مجال الفضاء، ودعم التنمية المستدامة في هذا المجال الحيوي وسريع النمو على الصعيد الوطني والعالمي.