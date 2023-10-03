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علوم الدار

محمد الشرقي يوجه بضرورة تعزيز مشاركات البحث العلمي

محمد الشرقي خلال ترؤسه الاجتماع (وام)
4 أكتوبر 2023 01:11

الفجيرة (وام)

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور مؤسسات التعليم العالي في النهوض بالمجتمعات القائمة على العلم والمعرفة وتعزيز ركائزها التنموية، مشيراً إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمتطلبات العملية التعليمية في الإمارة، ومواءمتها مع رؤية وتوجّهات الدولة التي ترتقي بمؤشراتها التنافسية في قطاع التعليم.
جاء ذلك خلال ترؤس سموّ ولي عهد الفجيرة، الاجتماع الدوري لمجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء المجلس.
واطلع سموه، خلال الاجتماع، على مستجدات البرامج الأكاديمية ومسارات العمل فيها، كما تمت مناقشة برامج الجامعة المعتمدة وتخصصاتها الحديثة المطروحة، بالإضافة إلى استعراض عدد من اتفاقيات التعاون والشراكات مع الجامعات العربية والدولية بهدف إثراء التجربة الجامعية، وتعزيز البحوث العلمية، وفق أفضل المعايير المعتمدة عالمياً.

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