برنامج إسكان الشارقة ينال لقب «مؤسسة مراعية للسن»

الشارقة (وام)

توّج برنامج إسكان الشارقة -فرع كلباء- بحصوله على لقب «مؤسسة مراعية للسن» وتكريمه في ملتقى «خدمات كبار السن» الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة ضمن احتفالها باليوم العالمي للمسنين.

جاء فوز البرنامج بهذا اللقب بعد استيفائه لكافة المعايير الخاصة والاشتراطات الهندسية التي تركز على محاور رئيسية في التصميم الإنشائي للمبنى وحيويته، إضافة إلى التسهيلات الميسرة والخدمات المتميزة المقدمة لكبار السن، وتأتي هذه المشاركة انطلاقاً من حرص البرنامج وإيمانه بأهمية عناية ورعاية كبار السن، حيث يتبنى العديد من البرامج والخدمات الإسكانية التي تساعدهم وتسهل عليهم حياتهم اليومية وتسهم في دمجهم بالمجتمع، بما يحقق لهم الريادة المستدامة في مجالات الحياة المختلفة.

وأشاد المهندس إبراهيم الحوسني، مدير برنامج إسكان الشارقة بتحقيق هذا الإنجاز بجهود موظفي البرنامج، وسعيهم المتواصل لاستيفاء كافة الشروط والمعايير، وإيجاد بيئة اجتماعية مستدامة تقدم أفضل وأرقى الخدمات لكبار السن، حيث خُصصت مسارات محددة وواضحة لهم وكوادر من ذوي الخبرة للتعامل معهم وفهم احتياجاتهم، بالإضافة إلى توفير كراسي متحركة وغيرها من الخدمات والبرامج التي صممت خصيصاً لمراعاة احتياجاتهم توفير بيئة مواتية تلائم متطلباتهم.