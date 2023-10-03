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علوم الدار

«تنفيذي الشارقة» يطلع على مشاريع التنمية

ولي عهد الشارقة مترئساً الاجتماع بحضور عبدالله بن سالم القاسمي وسلطان بن أحمد القاسمي (وام)
4 أكتوبر 2023 01:11

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس، خلال اجتماعه، الموضوعات الحكومية العامة، واطلع على سير العمل في مختلف القطاعات، وأهم المستجدات ضمن مشاريع التنمية التي تنفذها الإمارة في المجالات كافة، والتي من شأنها تعزيز مكانة الشارقة الرائدة.
واعتمد المجلس مقترح برامج التمويل الجديدة في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، والتي تستهدف دعم المشروعات الجديدة للطلبة والخريجين، والتوسع في المشاريع القائمة المدعومة من «رواد» في القطاعات الحيوية.
ويمكن البرنامج الأول «ابدأ» الطلبة والخريجين من تأسيس مشاريعهم الخاصة وتمويلها بعد الحصول على المعرفة اللازمة، ويهدف البرنامج إلى دعم فكر وثقافة العمل الحر لدى فئة الشباب، وتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارة اللازمة لتأسيس مشاريعهم الخاصة، ويتضمن البرنامج مجموعة من المراحل تشمل المقابلات والتدريب واختيار الفكرة والدعم المالي والفني والمتابعة المستمرة.
ويهدف برنامج التمويل الثاني إلى التوسع والنمو في المشاريع الوطنية القائمة التي مر على تأسيسها ثلاث سنوات، سعياً للوصول بها إلى تحقيق الاستدامة والتنافسية والقدرة على التطوير، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في القطاعات الحيوية في إمارة الشارقة.
واطلع المجلس على إطار حوكمة البيانات وإدارتها، الذي يهدف إلى إنشاء منهجية لإدارة البيانات الحكومية في إمارة الشارقة وحوكمتها وحمايتها، ومشاركتها على مستوى الجهات الحكومية، وتعزيز الاستفادة من تلك البيانات في تطوير تجربة المواطن والمقيم خلال الحصول على الخدمات الحكومية.
وتتضمن سياسة حوكمة البيانات وإدارتها هدف ومنهجية الإطار ونطاقه وإمكانية التطبيق، والهيكلية، ومبادئ حوكمة البيانات ومجالاتها، والتفويض القانوني، والأدوار والمسؤوليات.

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