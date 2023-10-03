وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يلتقي رئيس المرصد العربي

القاهرة (وام)

عقد وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقصود كروز اجتماعاً أمس مع معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان بحضور معالي الدكتور مفيد شهاب نائب رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان. ويأتي الاجتماع في إطار التعريف المشترك بين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والمرصد العربي لحقوق الإنسان لصياغة آليات التعاون المستقبلي والاتفاق على إطار تنظيمي للتعاون.

واستعرض مقصود كروز خلال الاجتماع الخطوات التي قامت بها الهيئة في مسيرتها التأسيسية والمشاركات المحلية والخارجية الفاعلة في مجالات حقوق الإنسان، كما استعرض المرصد العربي لحقوق الإنسان دوره وتبعيته للبرلمان العربي وسعيه لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية والترويج للتجارب الحقوقية الناجحة في المحافل البرلمانية الدولية من خلال أنشطة المرصد أو البرلمان العربي.

يذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 والذي ينص على أن الهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس، تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.