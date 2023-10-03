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«الخارجية» تتسلم أوراق اعتماد سفراء السويد والنيبال والمجر

خلال تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير النيبال (وام)
4 أكتوبر 2023 01:07

أبوظبي (وام)

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تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد فريدريك فلورين، سفير مملكة السويد لدى الدولة في ديوان عام الوزارة. وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير، التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. 
من جانبه، أعرب سفير مملكة السويد الجديد، عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وتسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد تيج بهادور، سفير النيبال لدى الدولة في ديوان عام الوزارة. وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير، التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. 
من جانبه، أعرب سفير النيبال الجديد، عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
كما تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد كارولي باناش، سفير المجر لدى الدولة في ديوان عام الوزارة. وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. 
ومن جانبه، أعرب سفير المجر الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
البراءة القنصلية
تسلم الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، البراءة القنصلية لـ«تريسي رينولدز»، قنصل عام كندا في دبي والإمارات الشمالية، وذلك بمقر مكتب الوزارة في دبي.  

السويد
النيبال
المجر
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