خليفة بن طحنون يستقبل وزير الشؤون الداخلية البيلاروسي في واحة الكرامة

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس في واحة الكرامة، معالي إيفان كوبراكوف وزير الشؤون الداخلية البيلاروسي خلال زيارته الرسمية لدولة الإمارات.

واستعرض معالي إيفان كوبراكوف، يرافقه معالي الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مراسم حرس الشرف الذي اصطف لتحية الضيف بعدها قام بوضع إكليل من الزهور أمام نصب الشهيد.

واستمع وزير الداخلية البيلاروسي إلى شرح عن واحة الكرامة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم والقيم الخالدة التي ستخلد بذاكرة الوطن.

وأشار معالي الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان إلى أن «واحة الكرامة» تجسّد في دلالاتها العميقة عرفان ووفاء قيادة دولة الإمارات لأبطالها، ورمزاً للبطولة والشجاعة تتناقلها الأجيال القادمة بكل فخر واعتزاز.

وفي ختام جولة قام بها في مرافق واحة الكرامة، سجل وزير الشؤون الداخلية البيلاروسي كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعد «واحة الكرامة» معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.