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علوم الدار

الإمارات: إشراك شباب العالم في «COP28»

خلال مشاركة وفد الدولة بالمناقشة العامة للأمم المتحدة حول التنمية الاجتماعية (من المصدر)
4 أكتوبر 2023 01:14

نيويورك (الاتحاد)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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أكدت دولة الإمارات على أهمية تمكين وإشراك شباب العالم في المفاوضات الدولية المتعلقة بالتغير المناخي خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»: «أكدت دولة الإمارات خلال المناقشة العامة للجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة حول التنمية الاجتماعية على إطلاقها برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ الذي يهدف إلى تمكين وإشراك شباب العالم في المفاوضات الدولية المتعلقة بالتغير المناخي خلال مؤتمر الأطراف COP28»
وأضافت: «تعزيز التنمية الاجتماعية بما يشمل دمج وتمكين أصحاب الهمم لضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع ومواصلة بناء الشراكات مع دول العالم، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في كافة المجالات».
ويعتبر مؤتمر الأطراف «COP28» الأشمل لمختلف الفئات وسيصبح الأكثر إشراكاً للشباب في تاريخ مؤتمرات الأطراف المناخية العالمية.
وسيناقش المؤتمر الحلول العملية لإشراك الشباب بشكل أكثر فاعلية في قضايا المناخ والخطط والأنشطة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وعقد في شهر أبريل الماضي، الاجتماع الرسمي الأول لمندوبي المناخ الشباب في دبي، بمشاركة أبرز جهات العمل الشبابي والمناخي في الدولة، وذلك بهدف التعاون والتنسيق وتبادل الأفكار والخبرات وضمان أفضل الاستعدادات في الفعاليات على الطريق إلى «COP28».
وشارك في الحوار ممثلو رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28»، وفريق عمل رائد المناخ للشباب، ومركز الشباب العربي، والمؤسسة الاتحادية للشباب.
وعرضت كل جهة مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تم تصميمها لتعزيز إشراك الشباب وتمكينهم للريادة في مجال مواجهة تغير المناخ على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وإعدادهم لمؤتمر الشباب من أجل المناخ الـ 18 «COY18» ومؤتمر الأطراف «COP28».
ويهدف برنامج مندوبي المناخ الشباب، إلى ضمان إشراك الشباب في العمل المناخي، وبناء قدرات الشباب من خلال الوعي والتدريب، وتمكينهم من اتخاذ خطوات عملية من أجل المناخ، فضلاً عن عرض النموذج الإماراتي لتمكين الشباب في «COP28».
وسينضم مندوبو الإمارات إلى 100 مندوب دولي في مؤتمر COP28، وذلك ضمن «برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ» الذي أطلقته رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» في شهر مارس ضمن فعاليات تعزيز الجاهزية للمؤتمر المناخي العالمي وتمثيل الجميع فيه ويهدف إلى تمكين الشباب ليصبحوا قادة في مجال العمل المناخي.

COP28
الإمارات
المناخ
التغير المناخي
تغير المناخ
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