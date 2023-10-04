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بدء التصويت المبكر في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي

«اللجنة الوطنية لانتخابات»
4 أكتوبر 2023 09:04

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن فتح باب التصويت المبكر في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

يمكن للناخبين التصويت عبر تطبيق "شارك للإمارات" أو الموقع الإلكتروني http://uaenec.ae أو من خلال 9 مراكز انتخاب موزعة على جميع الإمارات.

تستقبل اليوم، 9 مراكز انتخابية موزعة على مستوى إمارات الدولة أعضاء الهيئات الانتخابية للمشاركة ضمن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك بعد تجهيزها بالبنية التحتية الرقمية ومنظومة تصويت متكاملة وفرق عمل لتسهيل عملية التصويت وتقديم المساعدة للناخبين من مختلف فئات المجتمع.

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وكشفت اللجنة الوطنية للانتخابات عن آلية التصويت، وذلك خلال يومي التصويت المبكر ابتداءً من اليوم والغد، ويوم 6 أكتوبر للتصويت «عن بُعد» عبر الإنترنت وفي يوم الانتخاب الرئيس يوم 7 من الشهر نفسه. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
اللجنة الوطنية للانتخابات
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