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قضاء أبوظبي تحذر من الانسياق وراء الإعلانات المظللة

"قضاء أبوظبي"
4 أكتوبر 2023 10:20

حذرت دائرة القضاء في أبوظبي الجمهور من الانسياق وراء الإعلانات المظللة لبيع تذاكر الفعاليات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أن المحتالين يعرضون تذاكر حضور الفعاليات بأسعار مخفضة، وبعد إجراء عدد من المبيعات تختفي هذه المتاجر تماماً.

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ودعت دائرة القضاء في أبوظبي الجمهور إلى تجنب إدخال المعلومات الشخصية والمصرفية.واستخدام القنوات الرسمية المضمونة في أي عملية شراء.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مواقع التواصل الاجتماعي
دائرة القضاء في أبوظبي
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