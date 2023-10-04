قضاء أبوظبي تحذر من الانسياق وراء الإعلانات المظللة

حذرت دائرة القضاء في أبوظبي الجمهور من الانسياق وراء الإعلانات المظللة لبيع تذاكر الفعاليات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أن المحتالين يعرضون تذاكر حضور الفعاليات بأسعار مخفضة، وبعد إجراء عدد من المبيعات تختفي هذه المتاجر تماماً.

ودعت دائرة القضاء في أبوظبي الجمهور إلى تجنب إدخال المعلومات الشخصية والمصرفية.واستخدام القنوات الرسمية المضمونة في أي عملية شراء.