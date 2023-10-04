عبدالله بن زايد يلتقي رئيس مجلس الشيوخ والكونغرس الوطني في البرازيل

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي رودريغو باتشيكو رئيس مجلس الشيوخ الاتحادي والكونغرس الوطني في جمهورية البرازيل الاتحادية.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة برازيليا، آفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في المجالات كافة ومنها البرلمانية ، وذلك انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تطلعه أن تسهم هذه الزيارة في الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة، بما يخدم أهدافهما التنموية ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه رحب معالي رودريغو باتشيكو، بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكدا على عمق علاقات الصداقة بين البلدين وتطلع بلاده إلى تعزيزها في مختلف المجالات.

حضر اللقاء، صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وسعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.