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عبدالله بن زايد يلتقي كبير مستشاري الرئاسة في البرازيل

عبدالله بن زايد يلتقي كبير مستشاري الرئاسة في البرازيل
4 أكتوبر 2023 12:04

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي سيلسو أموريم كبير مستشاري الرئاسة في جمهورية البرازيل الاتحادية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة برازيليا، العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية وسبل تعزيزها، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

كما تطرقا إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين البلدين والنمو والتطور المستمرين في مستويات التعاون المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية الإماراتية البرازيلية.

من جانبه، رحب معالي سيلسو أموريم بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكداً على أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق واعدة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

حضر اللقاء سعادة صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

المصدر: وام
البرازيل
الإمارات
عبدالله بن زايد
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