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"البلديات والنقل": التحقيقات جارية لمعرفة أسباب واقعة القطط

شعار دائرة البلديات والنقل
4 أكتوبر 2023 12:01

أكَّدت دائرة البلديات والنقل - أبوظبي أنها باشرت التحقيقات بشأن واقعة القطط الملقاة في الخلاء، فور تلقّيها البلاغ، لاتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة.

واتخذت الدائرة التدابير اللازمة لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا العمل غير الإنساني، مشيرةً إلى أنَّ التحقيقات ما زالت جارية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، لمعرفة المتسبِّبين في هذا العمل المنافي للأخلاق والقيم الانسانية.

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وأضافت دائرة البلديات والنقل أنها تُقدِّر مشاعر الجمهور وأفراد المجتمع، وتثمِّن دور المتطوعين في التفاعل مع هذا الحادث المؤسف، وتدعوهم إلى التعاون والتواصل معها لمشاركة أيِّ معلومات حول ملابسات هذا الحادث، ما يسهم في ضمان عدم تكرار هذه الممارسات التي تتعارض مع نهج الدائرة في الاهتمام والعناية والرفق بالحيوان.

وتُهيب الدائرة بالجمهور الإبلاغ عن أيِّ إساءة أو إهمال يُعرِّض الحيوانات إلى الخطر، عن طريق التواصل عبر الرقم: 800555.

 

المصدر: وام
دائرة البلديات والنقل
القطط
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