73 ألف شخص يمكنهم التصويت للمرشحين بدبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن عيسى محمد خليفة المطيوعي، رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن أكثر من 73 ألفاً من المواطنين والمواطنات، يمثلون أعضاء الهيئة الانتخابية بإمارة دبي، ويمكنهم اختيار مرشحيهم من بين 53 مرشحاً على مستوى الإمارة.

وأشار المطيوعي، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات اليوم الأول للانتخابات، إلى أنه تم تجهيز 3 مراكز أو مقار للانتخابات على مستوى إمارة دبي، تراعي البعد الجغرافي والتوزيع السكني بدبي، وتضمن أن تكون قريبة من أماكن تواجد المواطنين.

ونوه بتنامي الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية والتي تُعتبر ركيزة أساسية لتطور المجتمع الإماراتي وتحقيق طموحاته، مشيراً إلى أن نحو نصف قائمة الهيئة الانتخابية لإمارة دبي من فئة الشباب.ودعا المطيوعي أعضاء الهيئات الانتخابية إلى تفعيل حسابهم في الهوية الرقمية مع التحقق من ورود أسمائهم ضمن القائمة عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات، قبل التوجه لمقر اللجنة أو تقديم طلبات الترشح عبر الموقع الإلكتروني، مشدداً على ضرورة التزام أعضاء الهيئات الانتخابية التام بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات.