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علوم الدار

أنور قرقاش: انتخابات الإمارات عملية حضارية تتميز بالشفافية

أنور قرقاش: انتخابات الإمارات عملية حضارية تتميز بالشفافية
4 أكتوبر 2023 13:34

سامي عبدالرؤوف (دبي)
أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن انتخابات المجلس الوطني، عرس ديمقراطي يتميز بالشفافية، هي عملية حضارية بامتياز، وتتسم بالكفاءة العالية في التنظيم والإدارة.
وأشار معاليه في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته في لجنة انتخابات إمارة دبي بمركز دبي التجاري العالمي، إلى أهمية ممارسة جميع أعضاء الهيئة الانتخابية لدورهم السياسي وحقهم الانتخابي في اختيار ممثليهم.
ووصف عملية التصويت بأنها «سهلة وسريعة» وتتوفر لها كل الجوانب التقنية التي تؤدي إلى إنجاز التصويت في وقت قياسي.

 

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