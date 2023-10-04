توافد الناخبين في أول أيام التصويت بدبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

بدء أعضاء الهيئة الانتخابية في إمارة دبي، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، التوافد على مقر لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في مركز دبي التجاري العالمي (قاعة الملتقى)، لترشيح من يرغبون في تمثيلهم في الدورة البرلمانية المقبلة.

ووفرت اللجنة الكثير من الخدمات والتسهيلات، من أبرزها لافتات إرشادية داخل وخارج المقر لضمان وصول أعضاء الهيئات الانتخابية ممن يرغبون في ترشيح من يختارونه، بالإضافة إلى وجود فريق تنفيذي مؤهل وعلى درجة عالية من الجاهزية لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية ومساعدتهم والإجابة على كافة استفساراتهم.

وتسعى لجنة إمارة دبي للانتخابات التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، إلى المساهمة في إنجاح العملية الانتخابية عبر توفير أجواء انتخابية حضارية تعكس الصورة العصرية لدولة الإمارات، وذلك من خلال الإشراف العام على سير الانتخابات، واعتماد تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها واختصاصاتها، والإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات، ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية.