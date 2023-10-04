أبوظبي للصحة العامة يطلق حملة لمواجهة "الإنفلونزا الموسمية"

أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة، حملته السنوية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية تحت مظلة برنامج "أوقف العدوى" الذي أطلقه المركز بهدف رفع وعي المجتمع حول مجموعة من الأمراض المعدية وطرق الوقاية منها والسيطرة عليها.

وتهدف الحملة إلى التوعية بأهمية تطعيم الإنفلونزا للوقاية من الإصابة وتقصِّي الحالات المصابة وتحليل النمط الفيروسي للمرض ما يسهم في تحديد السلالات الرئيسية واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.

ويمثِّل البرنامج جزءاً من جهود الإمارة لتوفير التطعيمات المناسبة للمواطنين والمقيمين وتعزيز الوقاية الصحية الفعّالة والتصدّي للأمراض المعدية.

وأكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة، على الدور التوعوي المهم الذي يقوم به المركز من خلال "برنامج أوقف العدوى" الذي يهدف إلى تزويد أفراد المجتمع بالمعرفة والثقافة اللازمة للحفاظ على الصحة العامة ورفع درجة الوعي لديهم بالممارسات الصحيحة التي تجنبهم الإصابة بالعدوى.

وقالت إن البرنامج يعّد إضافة هامة لجهود مركز أبوظبي للصحة العامة في مجال التوعية والرعاية الصحية الوقائية؛ إذ يلتزم المركز بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من أجل تخفيف المضاعفات المحتملة المرتبطة بالأمراض المعدية عبر التأكيد على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية خاصة وأننا على أبواب موسم الأنفلونزا.

ويتوفر تطعيم الانفلونزا الموسمية حالياً في 111 منشأة ومركزاً صحياً منها 15 صيدلية موزعة في أنحاء الإمارة، ما يحسِّن تجربة المرضى ويعزِّز تمتُّع أفراد المجتمع بأفضل الخدمات الصحية العلاجية والوقائية الممكنة.

يُشارُ إلى أنَّ جميع أفراد المجتمع ابتداءً من عمر 6 أشهر فما فوق مؤهَّلون لتلقّي تطعيم الإنفلونزا الموسمية وهو مجاني لجميع فئات المجتمع وينصح به خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته مثل العاملين في القطاع الصحي والأطفال دون سن خمس سنوات وطلبة المدارس (15 - 18 عاماً) والنساء الحوامل ومن بلغوا 65 عاماً فما فوق وأصحاب الأمراض المزمنة وكذلك الحجّاج والمعتمرين بالإضافة إلى المدخنين.

ويعد التطعيم إحدى أكثر الطرق فاعلية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية، وهو يحمي من سلالات الفيروسات الشائعة التي تسبِّب الإنفلونزا ويُجدّد سنوياً لضمان قدرته على منح الجسم المناعة اللازمة وتصل فاعلية التطعيم إلى ذروتها بعد أسبوعين من تلقِّيه.

جدير بالذكر أن برنامج "أوقف العدوى" يتضمن تحت مظلته ثلاثة برامج أخرى هي حملة التوعية بأهمية "التطعيمات" ومواجهة "الأمراض المنقولة بالغذاء"، فضلاً عن حملة "مقاومة مضادات الميكروبات".