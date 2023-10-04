"لجنة الشارقة" لانتخابات "الوطني" تؤكد أهمية المشاركة في مرحلة التصويت المبكر

أكد المستشار عيسى سيف بن حنظل رئيس لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 التابعة للجنة الوطنية للانتخابات أهمية المشاركة في مرحلة التصويت المبكر التي أنطلقت اليوم في كافة المراكز الانتخابية على مستوى الدولة.

ودعا بن حنظل كافة المواطنين المسجلين في قوائم الهيئات الانتخابية للمشاركة في هذا الحدث الوطني المهم حيث تدعم مشاركتهم في إيصال الشخص المناسب الى قبة المجلس الوطني الاتحادي متوقعا أن يؤدي وجود أنظمة التصويت المحدثة التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات المساهمة في رفع نسبة المشاركة الوطنية في عملية التصويت.

وأوضح أن تجهيزات مركز الانتخابات في نادي الشارقة للشطرنج متكاملة للراغبين في التصويت الحضوري حيث تتوفر مواقف السيارات و السلاسة في الدخول و الخروج على جانب تخصيص محطة لتدريب الناخبين على عملية التصويت و مساعدتهم في حال عدم تسجيلهم في الهوية الرقمية قبل إجراء عملية التصويت مؤكدا أن الناخب محاط بحرية و سرية كاملة لدى تصويته لأي مرشح يرى أهدافه مناسبة لتطلعاته و كذلك له الحرية في إختبار بند " لا أحد " ممن ليس لديه الرغبة في التصويت .