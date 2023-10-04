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شرطة أبوظبي: منع دخول حافلات نقل العمال خلال ساعات الذروة الصباحية

شرطة أبوظبي: منع دخول حافلات نقل العمال خلال ساعات الذروة الصباحية
4 أكتوبر 2023 16:32

دعت شرطة أبوظبي ملاك ومشغلي حافلات نقل العمال "سعة 50 راكباً فما فوق" إلى ضرورة التقييد وتنبيه السائقين للالتزام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات إلى داخل جزيرة أبوظبي بما في ذلك المداخل وتشمل: "جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع" وذلك أثناء ساعات الذروة الصباحية فقط، وذلك في إطار الجهود الهادفة لتوفير انسيابية سير الحركة المرورية والحد من الحوادث التي يمكن أن تسببها المركبات .

وأوضحت مديرية المرور والدوريات أن أوقات الذروة الصباحية لحافلات نقل العمال من الساعة 6:30 صباحاً وحتى الساعه 9:00 صباحاً.

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ودعت السائقين إلى الالتزام بعدم التحرك خلال الفترات المحددة والالتزام بأنظمة السير والمرور مؤكدةً  تشديد الرقابة على الطرق وتطبيق المخالفات على حافلات نقل العمال المخالفين ورصدهم ومخالفتهم من خلال الأنظمة الذكية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
العمال
حافلات النقل
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