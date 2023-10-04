الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج يضطرب غرباً ليلاً.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:25والمد الثاني عند الساعة 06:40 والجزر الأول عند الساعة 09:46 والجزر الثاني عند الساعة 23:51.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:22 والمد الثاني عند الساعة 02:53 والجزر الأول عند 19:48 والجزر الثاني عند الساعة 07:41.