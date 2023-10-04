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رئيس الدولة يمنح سفير موزمبيق وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

رئيس الدولة يمنح سفير موزمبيق وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
4 أكتوبر 2023 20:47

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة تياجو ريسيبو كاستيجو، سفير جمهورية موزمبيق، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات.

وقلّد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، خلال لقاء جرى اليوم في ديوان عام الوزارة بأبوظبي سعادته وسام الاستقلال، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع جمهورية موزمبيق في جميع المجالات، وثمّن الدور الذي قام به سعادة السفير في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع تعاونهما الثنائي قدماً خلال سنوات عمله في الدولة، متمنياً له النجاح في مهامه القادمة.

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من جانبه، أعرب سعادة كاستيجو عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لمنحه الوسام، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين.كما تقدم سعادته بالشكر إلى جميع الجهات في دولة الإمارات لما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في الدولة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
موزمبيق
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