حمدان بن زايد يزور معرض «أديبك 2023»

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اليوم، معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023"، والذي تقام نسخة التاسعة والثلاثين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويضم الحدث الذي تستضيفه أدنوك ويقام هذا العام تحت شعار "خفض الانبعاثات .. أسرع .. معاً" برنامجا يغطي أحدث الابتكارات التكنولوجية والشراكات وجهود التحوّل الرقمي المتعلّقة بالطاقة ويستقطب أكثر من 160 زائرا من 164 دولة في أكبر دورة على الإطلاق.

وتفقد سموه، في بداية الجولة، عدداً من الأجنحة الوطنية والأجنبية، واستمع من القائمين على الأجنحة والشركات والمؤسسات العارضة إلى مستجدات التطوير والتحديث في تقنيات الإنتاج في مجالي البترول والغاز، وأهم البرامج والخطط التطويرية ورؤيتهم لمستقبل الطاقة وخاصة في ما يتعلق بالاستدامة والمحافظة على البيئة.

فقد زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أجنحة شركة البترول الوطنية الصينية، وشركة النفط البريطانية " بي بي "، وأرامكو السعودية . كما زار سموه، جناح شركة "أدنوك" يرافقه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، حيث اطلع سموه على جهود "أدنوك" لتسريع تنفيذ خطتها لخفض الانبعاثات والتي تستند إلى تخصيص الشركة لمبلغ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) بشكل أوّلي لتعزيز الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون والطاقة الكهربائية النظيفة، وتقنيات التقاط الكربون وتخزينه، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير تدابير جديدة تُعزز من جهود الشركة في مجال الحدّ من عمليات حرق الغاز.

وأشاد سموه بدور أدنوك المحوري في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات مثنياً على جهود كوادر "أدنوك" في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجهودها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.

وشملت جولة سموه، أجنحة عدد من المؤسسات والشركات المحلية والعالمية المشاركة في المعرض كانت أبرزها، مبادلة للطاقة ودولفين للطاقة، وتوتال الفرنسية للطاقة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث تعرف سموّه من القائمين على مختلف الأجنحة التي زارها على أبرز التقنيات والمشاريع التي يعرضونها خلال مشاركتهم في "أديبك 2023". وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " أصبحت مركزاً لأهم الفعاليات والأحداث ومقصداً لقادة وخبراء العالم من مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية والفكرية والاجتماعية والطاقة وغيرها؛ وقال سموه إن احتضان العاصمة أبوظبي معرض ومؤتمر "أديبك" يرسخ مكانة الدولة باعتبارها وجهة رئيسة تقود الحوار العالمي حول مستجدات ومستقبل الطاقة وقطاع النفط والغاز ومشتقاته.

وأشار سموه، إلى أن "أديبك" يحظى بمشاركة إماراتية وعالمية فاعلة ويعد منصة مميزة على أرض الدولة ويخلق فرصاً لبناء شراكات اقتصادية إقليمية وعالمية تسهم بشكل كبير في تنمية وازدهار قطاعات الاقتصاد والطاقة ما يؤكد دور الإمارات وتأثيرها في الاقتصاد العالمي والتنمية والحفاظ على استقرار السوق العالمية وإمدادت النفط والغاز. وأثنى سموه، على جهود القائمين والمنظمين لهذا الحدث العالمي الذي يعكس قدرة أبناء الإمارات على إنجاح أي حدث تستضيفه دولتنا في مختلف المجالات.

رافق سموه، خلال الزيارة، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة خديم عبدالله الدرعي المستشار بديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة محمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، وسعادة العميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وسعادة حمد خميس المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين.