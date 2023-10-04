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بلدية مدينة أبوظبي تفوز بجائزة «مجلس السلامة البريطاني»

بلدية أبوظبي (من المصدر)
5 أكتوبر 2023 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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فازت بلدية مدينة أبوظبي - بجدارة واستحقاق - بجائزة «مجلس السلامة البريطاني عن فئة «جائزة السلامة الدولية» للعام الجاري 2023، وذلك إثر تقييم منظومة الصحة والسلامة المهنية في بلدية مدينة أبوظبي، وتحقيق كافة متطلبات الجائزة بمعايير عالمية.
وحصلت البلدية على جائزة مجلس السلامة البريطاني بتقدير «امتياز»، والذي يُعد أعلى درجة تقييم لفئة الجائزة التي تهدف إلى ضمان صحة وسلامة موظفي بلدية مدينة أبوظبي، وأفراد المجتمع، الأمر الذي يؤكد ويعزز ريادة البلدية وتطور برامجها الرقابية والتفتيشية والوقائية والتدريبية المتعلقة بمعايير الصحة والسلامة المهنية. وتضمنت الجائزة محاور عدة: طرق وإجراءات تقييم المخاطر ذات الصلة بالعمل، ودور البلدية في تطبيق منظومة الصحة والسلامة، وإجراءات ضمان صحة وسلامة المقاولين والعمال، إدارة الاحتياجات التدريبية وتوعية الموظفين والمجتمع بمتطلبات الصحة والسلامة، عمليات التفتيش والتدقيق على الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى دور بلدية مدينة أبوظبي الرائد في تبني أفضل الممارسات في الصحة والسلامة، وإطلاقها العديد من المبادرات، ومنها «استخدام نظام المحاكاة الافتراضية للتوعية والتدريب على مخاطر الصحة والسلامة»، واستخدام نظام التدريب عن بعد، والبرامج الإلكترونية المتنوعة للتوعية.

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بلدية أبوظبي
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