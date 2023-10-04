انطلاق النسخة الأولى للمؤتمر الدولي لأبحاث النحل بالفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

انطلقت أمس، فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر الفجيرة الدولي لأبحاث النحل برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وبتنظيم من هيئة الفجيرة للبيئة، وبدعم من مركز الفجيرة للبحوث، في فندق دبل تري من هيلتون في الفجيرة. ويستقطب المؤتمر الأول من نوعه 200 مشارك يمثلون مراكز بحثية مختلفة من داخل دولة الإمارات وخارجها.

وقالت أصيلة المعلا، المدير العام لهيئة الفجيرة للبيئة: «يُمثل هذا التجمع الفريد من نوعه لهواة تربية النحل والخبراء والباحثين من جميع أنحاء العالم شهادة على الجاذبية العالمية وأهمية أبحاث نحل العسل».