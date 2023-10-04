تفاهم لتبادل المعرفة بين نظم الصحة الرقمية عالمياً

نيويورك (الاتحاد)

وقَّع أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية الذي يُقام برعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع «ديجيتال هيلث نيويورك». وتهدف الاتفاقية لتعزيز سبل التعاون المشترك وتحفيز الابتكار، وتبادل المعرفة بين نظم الصحة الرقمية عالمياً، وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.وسيتعاون الطرفان، بموجب الاتفاقية التي تستمر لمدة عامين، لدعم الجهود الرامية لتطوير البحث العلمي والابتكار في الصحة الرقمية، وتعزيز المصداقية العلمية، وتمكين الوصول إلى الخبراء المتخصصين، وإرساء قنوات للتواصل معهم وبينهم. وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: «تمثل هذه الشراكة تعاوناً مهماً ومحفزاً لجهود الابتكار العالمية، حيث تأتي انطلاقاً من هدفنا المتمثل في تعزيز التواصل والربط بين نظم الصحة الرقمية والمضي في تطويرها، ترسيخاً لالتزامنا المشترك القائم على الارتقاء بالرعاية الصحية عالمياً. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى مواصلة مساعينا الرامية للمضي في جهود التحول في الرعاية الصحية وتحسين جودة خدماتها عبر توظيف الابتكارات التقنية في نظم الرعاية الصحية المتكاملة لتحقيق نتائج وقائية وتشخيصية وعلاجية أفضل للمجتمعات والمرضى حول العالم».

وتستند الاتفاقية التي وقعها كل من الدكتور أحمد الخزرجي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات في دائرة الصحة - أبوظبي، وباني إليرين، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي لـ «ديجيتال هيلث نيويورك»، إلى الشبكة الواسعة التي يتمتع بها الطرفان للوصول إلى استثمارات طويلة الأجل وإقامة شراكات في مجال الصحة الرقمية العالمية، ترسيخاً لمكانة نيويورك وأبوظبي كوجهات رائدة للرعاية الصحية. ويدرك الطرفان أهمية المصداقية العلمية ودورها المهم في الرعاية الصحية، حيث سيتعاونان في إثراء وتشجيع الدراسات البحثية والمبادرات العلمية ذات الصلة. وقالت باني إليرين، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي «ديجيتال هيلث نيويورك»: «يسعدنا التعاون مع أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية لإتاحة فرص عديدة لتبادل المعرفة وتعزيز الصحة الرقمية على المستوى العالمي. تأتي هذه الشراكة تماشياً مع مهمتنا القائمة على ترسيخ مكانة نيويورك كرائدة في الرعاية الصحية والابتكار، وبالتالي حشد الجهود لتبادل الأفكار والتوجهات وصناعة قصص نجاح في القطاع الصحي».