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«ملفي» تنجز ربط ملياريّ سجل طبي

«ملفي» تنجز ربط ملياريّ سجل طبي
5 أكتوبر 2023 01:23

أبوظبي (وام)

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أنجزت منصة «ملفي» ربط ملياريّ سجل طبي لنحو 7.9 مليون مريض في أبوظبي.
ووفرت المنصة وصولاً آمناً لسجلات المرضى التي تغطي المعلومات الطبية المهمة مثل الزيارات الطبية والمشاكل الطبية والحساسية والإجراءات التي خضع لها المريض كنتائج الفحوصات المخبرية وتقارير الأشعة والأدوية والفحوصات التشخيصية بما في ذلك تخطيط كهربية القلب وقياس التنفس وسجلات التطعيم ونتائج علم الأحياء الدقيقة.
وتربط منصة «ملفي» اليوم نحو 100% من المنشآت الصحية في أبوظبي مع أكثر من 47 ألف مستخدم مصرح له (كالأطباء وفرق التمريض والمهن الطبية المساندة) في 2,736 من منشآت الرعاية الصحية في جميع أنحاء الإمارة.
وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: إنه انطلاقاً من إيمانها بالدور المحوري الذي تقدمه البيانات الصحية في بناء منظومة رعاية صحية قادرة على مواكبة المتغيرات وتقديم خدمات رعاية صحية وفق أفضل الممارسات وأعلى مستويات الجودة، تواصل دائرة الصحة - أبوظبي رفد وتعزيز الجهود التي تبذلها منصة ملفي في ربط نظم البيانات الصحية في الإمارة بما ينعكس إيجاباً على مقدمي الرعاية والمرضى على حد سواء.

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