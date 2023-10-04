«أبوظبي للطفولة المبكرة» تُطلق برنامجاً تجريبيّاً للمراقبة والفحص الشامل

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بدعم من دائرة الصحة- أبوظبي، وبالتعاون مع مبادلة للرعاية الصحية ومستشفى كند ومستشفى الظفرة، برنامجاً تجريبيّاً لدعم المراقبة والفحص الشامل لنمو الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-3 سنوات، بهدف زيادة فرص الكشف المبكر عن الأطفال الذين يعانون من التأخّر النمو والإعاقات، من خلال المراقبة المنتظمة لحالات الأطفال وإجراء الفحوصات الطبية المتخصصة، على النحو المُوصى به من قِبل الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال. وستسهم نتائج الفحوصات في تزويد أولياء الأمور بالمعلومات اللازمة لاكتشاف ما إذا كان طفلهم سيحتاج إلى خدمات التدخّل المبكر من أجل ضمان أفضل النتائج لدعم نمو أطفالهم.وتم وضع منهجية هذا البرنامج بالتعاون مع مستشفى كند وعدد من الأخصائيين في مبادلة للرعاية الصحية، وسيتم التوسع بالبرنامج لاحقاً لتنضم إليه عيادات صحة في منطقة الظفرة، حيث يأتي هذا البرنامج من ضمن العديد من البرامج التي تستهدف الأطفال أصحاب الهمم، في إطار استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020- 2024 التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي.

وقال المهندس ثامر راشد القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «نهدف بالتعاون مع شركائنا إلى ضمان حصول كل طفل على الخدمات التي يحتاجها، ودعم التعرّف على الأطفال الذين يعانون من مشاكل النمو، لضمان حصولهم على خدمات التدخّل المبكر في الوقت المناسب وتمكينهم من التغلّب على أي صعوبات قد يواجهونها خلال السنوات الأولى من حياتهم، والتأكيد على أن مراقبة نمو الطفل في السنوات الأولى من حياته هو إجراء مهم للغاية، لأن السنوات الأولى من حياته هي أكثر الفترات أهمية، حيث تظهر بها أعراض اضطرابات النمو لدى الأطفال، لذلك يهدف هذا المشروع إلى وضع نهج مستدام لمراقبة نمو الأطفال، إلى جانب إجراء فحص للأطفال بشكل متكرر ومنتظم بدلاً من فحصهم لمرة واحدة، بهدف التعرّف على أيّة مشاكل في النمو قد تظهر لدى الأطفال، وتحديداً فيما يخص المهارات التي تتطوّر لديهم لاحقاً، مثل اللغة، نظراً لمرونة دماغ الطفل في هذه المرحلة، والذي يشهد تطوراً سريعاً ومستمراً خلال السنوات الأولى من حياته، وهي الفترة التي يستجيب فيها الطفل بشكل أسرع للتدخلات الصحية».

وأشار إلى أن هذا البرنامج سيُسهم في تحسين تزويد الأطفال وأولياء أمورهم بالموارد التي يحتاجونها لضمان حصول كل طفل على أفضل بداية ممكنة في الحياة. وتضم هذه الموارد الخبراء المختصين والمصادر الرسمية للمعلومات المتعلقة بنمو الطفل وتطوّره.

وصرّحت هند مبارك الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة- أبوظبي: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تخطو خطوات واسعة في مسألة دمج أصحاب الهمم بهدف الدمج الاجتماعي الكامل لهم وتمكينهم في المجتمع. وبصفتها الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية، تظل دائرة الصحة- أبوظبي ملتزمة بالعمل عن كثب مع الشركاء الإستراتيجيين لرفع جودة وسلامة وقيمة خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد مجتمعنا. وقد أكّدت الدائرة دائماً على أهمية الوقاية والكشف المبكر في جميع مجالات الرعاية الصحية - يترجم هذا البرنامج التجريبي رؤيتنا النهائية في إمارة أبوظبي لتكوين مجتمع أكثر صحة، وهي خطوة أخرى لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في أبوظبي، من خلال الاستفادة من المعرفة والأبحاث القائمة على الأدلة والموارد والخبرات، ونهدف إلى المساهمة في البرنامج من خلال رفع مستويات فحوصات الكشف المبكر وتقييمات تأخّر النمو والإعاقات لدى الأطفال، بالإضافة إلى تزويد أولياء الأمور بالإرشادات والأفكار التي ستدعمهم في اتّخاذ القرارات الصحيحة بشأن احتياجات الرعاية الصحية لأطفالهم في سن مبكرة».

من جهته قال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للرعاية الصحية: «تتخذ مبادلة للرعاية الصحية خطوة مهمة أخرى لضمان تزويد جميع الأطفال وأُسرهم بخدمات الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب في جميع أنحاء أبوظبي. وهناك حاجة مُلحّة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتشخيص حالات الأطفال الذين يعانون من اضطرابات النمو في وقت مبكر من حياتهم، حتى نتمكن من التدخّل وضمان منح جميع الأطفال أفضل بداية ممكنة في الحياة. إن الركيزة الأساسية لنجاح هذا النوع من برامج الرعاية الصحية الشاملة هو إيجاد برامج مجدية وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير لتحسين صحة الأمّة. وإن هذه المبادرة هي واحدة من العديد من المبادرات التي نعمل عليها بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لتأمين مستقبل مشرق لأولياء الأمور والأطفال في الإمارة، من خلال الاستفادة من خبرات وقدرات شبكتنا ذات المستوى العالمي من أصول الرعاية الصحية».

وأضاف الدكتور جون بيركي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمستشفى كند: «يسرّ مستشفى كند أن يواصل التزامه بالتعاون من خلال تنفيذ هذه المبادرة الأساسية لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لدعم الأُسر التي تسعى لمساعدة كل طفل على تحقيق إمكاناته الكاملة». وقال الدكتور نيكولاس هوك، استشاري طب الأطفال والأعصاب في مستشفى كند، إن «هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء فحص شامل للأطفال المولودين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيدعم برنامجنا الأُسر بدءاً من لحظة ولادة طفلهم، من خلال التعرّف على التحديات المتعلقة بنمو الطفل والتعامل معها، حتى يتمكن الأطفال من تحقيق إمكاناتهم الكاملة».وسيتم تنفيذ البرنامج من قِبل خبراء متخصصين ومدربين في مجال الرعاية الصحية في المستشفيات والعيادات المشاركة في أبوظبي والعين والظفرة.

وقالت الدكتورة مريم راشد المحيربي، نائب المدير الطبي الإقليمي بمستشفيات الظفرة: «إن زيادة التركيز على تشخيص حالات تأخّر النمو سيكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على مجتمعنا. ونودّ أن نكون جزءاً من هذه المبادرة الجديدة التي أطلقتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لدعم الكشف المبكر عن تأخّر النمو لدى الأطفال في منطقة الظفرة، والتي تتماشى مع رؤية مستشفى الظفرة لتعزيز الصحة العامة للأطفال والأُسر وتحسين نوعية حياتهم».