بدور القاسمي تلتقي مع المجلس الطلابي في الجامعة الأميركية

الشارقة (الاتحاد)

التقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، بأعضاء المجلس الطلابي في الجامعة الأميركية في الشارقة، حيث ناقش أعضاء المجلس رؤية طلبة الجامعة من أجل بيئة أكاديمية مؤثرة وحياة جامعية أكثر إثراءً.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «إن ما يحدث في الحرم الجامعي خارج الفصول الدراسية، يرتبط بمخرجات الجامعة بقدر ما يرتبط بما يحدث داخلها، لذلك أنا ملتزمة بالتواصل الجيّد والمفتوح مع الطلاب؛ لأن هذه هي الطريقة التي توفر من خلالها قيادة الجامعة الأميركية في الشارقة أفضل بيئة لطلابنا لتحقيق النجاح هنا أولاً ثم عندما ينتقلون إلى حياتهم المهنية». وناقش أعضاء المجلس الطلابي خلال اللقاء مع الشيخة بدور العديد من القضايا، بما في ذلك المنح الدراسية والمتطلبات الأكاديمية وخدمات الحرم الجامعي. كما اقترح المجلس إقامة حدث سنوي داخل الحرم الجامعي يضم رواد الأعمال من طلبة وخريجي الجامعة الأميركية في الشارقة لدعم أعمالهم، وتحفيز الطلبة الذين يطمحون لريادة العمال.