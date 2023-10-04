الخميس 5 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بدور القاسمي تلتقي مع المجلس الطلابي في الجامعة الأميركية

بدور القاسمي خلال اللقاء (من المصدر)
5 أكتوبر 2023 01:23

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
القطاع الخاص غير النفطي يواصل زخم الانتعاش
توظيف 500 من الكوادر المواطنة ضمن برنامج «مصنعين» في 2023

التقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، بأعضاء المجلس الطلابي في الجامعة الأميركية في الشارقة، حيث ناقش أعضاء المجلس رؤية طلبة الجامعة من أجل بيئة أكاديمية مؤثرة وحياة جامعية أكثر إثراءً.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: «إن ما يحدث في الحرم الجامعي خارج الفصول الدراسية، يرتبط بمخرجات الجامعة بقدر ما يرتبط بما يحدث داخلها، لذلك أنا ملتزمة بالتواصل الجيّد والمفتوح مع الطلاب؛ لأن هذه هي الطريقة التي توفر من خلالها قيادة الجامعة الأميركية في الشارقة أفضل بيئة لطلابنا لتحقيق النجاح هنا أولاً ثم عندما ينتقلون إلى حياتهم المهنية». وناقش أعضاء المجلس الطلابي خلال اللقاء مع الشيخة بدور العديد من القضايا، بما في ذلك المنح الدراسية والمتطلبات الأكاديمية وخدمات الحرم الجامعي. كما اقترح المجلس إقامة حدث سنوي داخل الحرم الجامعي يضم رواد الأعمال من طلبة وخريجي الجامعة الأميركية في الشارقة لدعم أعمالهم، وتحفيز الطلبة الذين يطمحون لريادة العمال.

الإمارات
بدور القاسمي
الشارقة
الجامعة الأميركية في الشارقة
الجامعة الأميركية
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
سوق للملابس المستعملة في نيروبي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التجارة القارية».. رهان أفريقيا لدحر الفقر قبيل 2030
5 أكتوبر 2023
البابا فرانسيس
الأخبار العالمية
البابا يدعو لاتخاذ إجراءات ملزمة في «كوب 28»
5 أكتوبر 2023
مهاجرون غير شرعيين على متن قارب صغير قبالة سواحل تونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تراجع محدود للهجرة غير الشرعية من تونس إلى أوروبا
5 أكتوبر 2023
القطاع الخاص غير النفطي يواصل زخم الانتعاش
اقتصاد
القطاع الخاص غير النفطي يواصل زخم الانتعاش
5 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©