«خليفة التربوية»: جهود رائدة للمعلمين في بناء الأجيال ونهضة الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أهمية دور ورسالة المعلم في بناء الأجيال والمساهمة في نهضة المجتمعات والأمم ونشر الفكر والمعرفة ومحاربة الجهل والأمية، ورسم مستقبل مشرق للبشرية كافة.

وأشارت إلى الدور الحيوي الذي ينهض به المعلم اليوم في تطوير منظومة التعليم محلياً وإقليمياً ودولياً في إطار شامل مما يشهده العصر من تطورات علمية وتقنية ومعرفية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الأمانة العامة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم بعنوان: «المعلم المبدع.. استدامة التميز»، بحضور أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، وتحدث فيها كل من خولة السويدي مدير مركز العين بمؤسسة التنمية الأسرية، محمد الحوسني مدير نطاق بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وأدارت الجلسة الدكتورة شيخة الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وشهد الجلسة عدد من القيادات التربوية والأكاديمية في مؤسسات التعليم بالدولة. وقالت الدكتورة شيخة الطنيجي: نحتفي بيوم المعلم تقديراً لمكانته ودوره المتميز في تنشئة أبناء المجتمع على القيم والعادات العربية والإسلامية، وتعزيز طموح أبنائنا للبحث عن أفضل ما توصل إليه العلم في جميع المجالات، فالتكنولوجيا لا تغني عن وجود المعلم صاحب الرسالة المحب والمخلص لوطنه وأبنائه، فالمعلم فتح جميع أبواب العلم والثقافة وحث طلابه على الجد والاجتهاد للحصول على أعلى درجات العلم في التخصصات المختلفة.

وأشارت خولة السويدي إلى أن حكومة دولة الإمارات تولي أهمية كبرى لدور المعلم حرصاً منها على بناء جيل واعٍ ومتعلم، حاملاً القيم الوطنية الأصيلة والمبادئ الإنسانية، وقادراً على الابتكار والمساهمة في تطوير المجتمع، لذلك تأتي أهمية هذه المشاركة المجتمعية في الاحتفالات باليوم العالمي للمعلم والذي يصادف الخامس من أكتوبر كل عام، سعياً منها لغرس مفاهيم تعزز من تقدير المعلم في أذهان الطلبة ومختلف فئات المجتمع.

من جانبه، قال محمد الحوسني: تحتفل دولة الإمارات مع العالم اليوم باليوم العالمي للمعلم، وتفخر دولة الإمارات بتميز مكانة المعلم وريادتها في المجتمع، واليوم تشارك جائزة خليفة التربوية بيوم المعلم احتفاءً بقيمة العلم ومنزلة العلماء في حياة الأمم لتقدم دليلاً حضارياً على أن العلم والمعرفة ركيزة كل حضارة وشعار بقائها واستمرارها.

وأضاف الحوسني: إن الارتقاء بمكانة المعلمين، باعتبارهم ناشري العلم والمعرفة مؤشر على حياة الشعوب ووعيها وإعلان بإنسانية قيمها، ومن هنا جاءت التشريعات والقوانين التي سنتها الدولة لتمكن المعلم من أداء رسالته وواجبه في بناء الأجيال، ووفرت له القيادة الرشيدة كل الدعم والتمكين وهيأت له البيئة المعززة على الريادة والتميز والإبداع في أداء رسالته سواء داخل المؤسسة التعليمية أو خارجها، وهي رسالة تقدرها القيادة الرشيدة ويعتز بها المجتمع.