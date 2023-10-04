انطلاق موسم احتفالات تخريج طلبة كليات التقنية العليا اليوم

أبوظبي (وام)

ينطلق اليوم موسم احتفالات التخريج في كليات التقنية العليا، وذلك احتفاء بخريجي العام 2022 - 2023 دفعة «قادة اليوم للغد» والبالغ عددهم (2888) خريجاً خريجة من تخصصات الهندسة والعلوم الصحية وعلوم الكمبيوتر والمعلومات وإدارة الأعمال والإعلام التطبيقي والتربية، وذلك على مستوى فروع الكليات الـ 16 بمختلف إمارات الدولة.

ورفع الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، أسمى آيات الشكر والتقدير الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، لدعمها لكليات التقنية العليا، مما مكّنها من أداء رسالتها في إعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.

وهنأ العيان، الخريجين والخريجات دفعة عام الاستدامة «قادة اليوم للغد» بمناسبة تخرجهم، مؤكداً أن هذه الكوكبة الجديدة من الخريجين تم إعدادهم بالمعارف والمهارات التي تعزز فرص توظيفهم في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، بالإضافة إلى العمل على تمكين الخريجين خلال سنوات دراستهم من مهارات الابتكار وريادة الأعمال ليتمكنوا من صناعة فرصهم لا انتظارها.