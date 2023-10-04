الخميس 5 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق موسم احتفالات تخريج طلبة كليات التقنية العليا اليوم

انطلاق موسم احتفالات تخريج طلبة كليات التقنية العليا اليوم
5 أكتوبر 2023 01:22

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
القطاع الخاص غير النفطي يواصل زخم الانتعاش
توظيف 500 من الكوادر المواطنة ضمن برنامج «مصنعين» في 2023

ينطلق اليوم موسم احتفالات التخريج في كليات التقنية العليا، وذلك احتفاء بخريجي العام 2022 - 2023 دفعة «قادة اليوم للغد» والبالغ عددهم (2888) خريجاً خريجة من تخصصات الهندسة والعلوم الصحية وعلوم الكمبيوتر والمعلومات وإدارة الأعمال والإعلام التطبيقي والتربية، وذلك على مستوى فروع الكليات الـ 16 بمختلف إمارات الدولة.
ورفع الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، أسمى آيات الشكر والتقدير الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، لدعمها لكليات التقنية العليا، مما مكّنها من أداء رسالتها في إعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.
وهنأ العيان، الخريجين والخريجات دفعة عام الاستدامة «قادة اليوم للغد» بمناسبة تخرجهم، مؤكداً أن هذه الكوكبة الجديدة من الخريجين تم إعدادهم بالمعارف والمهارات التي تعزز فرص توظيفهم في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، بالإضافة إلى العمل على تمكين الخريجين خلال سنوات دراستهم من مهارات الابتكار وريادة الأعمال ليتمكنوا من صناعة فرصهم لا انتظارها.

كليات التقنية العليا
الإمارات
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
سوق للملابس المستعملة في نيروبي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التجارة القارية».. رهان أفريقيا لدحر الفقر قبيل 2030
5 أكتوبر 2023
البابا فرانسيس
الأخبار العالمية
البابا يدعو لاتخاذ إجراءات ملزمة في «كوب 28»
5 أكتوبر 2023
مهاجرون غير شرعيين على متن قارب صغير قبالة سواحل تونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تراجع محدود للهجرة غير الشرعية من تونس إلى أوروبا
5 أكتوبر 2023
القطاع الخاص غير النفطي يواصل زخم الانتعاش
اقتصاد
القطاع الخاص غير النفطي يواصل زخم الانتعاش
5 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©