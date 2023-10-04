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علوم الدار

الإعلان عن مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية

سالم المري وآرتي هولا مايني خلال اللقاء (من المصدر)
5 أكتوبر 2023 01:22

فيينا (الاتحاد)

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أعلن مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، ومركز محمد بن راشد للفضاء عن فرصة جديدة ضمن مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية.
ومن خلال هذه المبادرة ستحصل الجهات المختارة على فرصة نقل حمولة ضمن مساحة أقصاها 5U على متن قمر اصطناعي تصل سعته إلى 12U يقدمه مركز محمد بن راشد للفضاء.
وتسعى هذه المبادرة الهادفة لتمكين قدرات الجهات إلى دعم مجالَي العلوم، والتكنولوجيا في الدول النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، وتدعم الابتكار واختبار التقنيات، ما يساعد على دعم الأنشطة العلمية في الدول التي بدأت مسيرة استكشاف الفضاء مؤخراً. وستتمكن الجهات المختارة خلال الجولة الثانية من إرسال ابتكاراتها على متن حمولة القمر الاصطناعي «فاي - 2»، الذي تم تحديد موعد إطلاقه عام 2026.
كما تندرج هذه الفرصة في إطار مبادرة «الوصول إلى الفضاء للجميع» ضمن مسار تطوير الأقمار الاصطناعية، الذي تم إطلاقه عام 2021، ويمكن للفرق المهتمة تقديم الطلبات على الصفحة المخصصة لذلك من مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، حيث يستمر التقديم حتى 31 مارس 2024.
وقالت آرتي هولا مايني، مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي: «مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية تدعم الفرق المشاركة في تطوير حمولتها، وتحليل البيانات الخاصة بابتكاراتها، وهذه هي الخطوة الأولى نحو تنمية قدراتها من أجل تطوير قمر اصطناعي. نتطلع لاستفادة عدد أكبر من الفرق من هذه المبادرة، لتكون أولى الخطوات في مسيرتهم نحو الفضاء».
من جهته، قال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «انطلاق فاي - 2» شكل محطة جديدة في تعاوننا المستمر مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي لدعم التقدم في مجالَي علوم الفضاء، والتكنولوجيا. 
مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية تلعب دوراً محورياً في تقديم فرص قيِّمة للدول للتعرف أكثر إلى تكنولوجيا الفضاء والاستفادة منها…متحمسون للمشاريع المبتكرة والحمولة المتنوعة التي سيتم تقديمها خلال هذه الجولة، والتي ستعزز التعاون الدولي والاستفادة من الفرص والإمكانيات الكبيرة التي يوفرها مجال استكشاف الفضاء للجميع.

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