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انطلاق منتدى المرونة العالمي في دبي

انطلاق منتدى المرونة العالمي في دبي
5 أكتوبر 2023 01:22

دبي (الاتحاد)

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تستضيف إمارة دبي منتدى المرونة العالمي، وذلك في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي اليوم.
وتسلط النسخة الافتتاحية من المنتدى الذي تنظمه شرطة دبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث ومركز المرونة في دبي ومبادرة مدن مرنة MCR2030، الضوء على دور الحكومات المحلية في تعزيز مرونة المدن، وذلك بمشاركة ما يزيد على 150 من كبار الشخصيات وصناع القرار و500 خبير و35 متحدثاً من جميع أنحاء العالم.
وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن انعقاد المنتدى سيسهم في توجيه مسار العمل الأمني والعالمي نحو أطر أكثر تنظيماً ودقة واحترافية في مجال الاستجابة للكوارث والحد من آثارها وتبني سياسات خاصة بالمرونة الحضرية.
وأضاف معاليه: «يُعد دور الأجهزة الشرطية في مجال المرونة مهماً للغاية لدعم إدارة أخطار ومخاطر تغير المناخ المعقدة، ويتعين على الدول والمعنيين العمل على بناء قدرات الشرطة لتعزيز المرونة الحضرية في مواجهة الكوارث من خلال العمل مع الجهات المستجيبة في حالات الطوارئ، وأجهزة إدارة الطوارئ، والسكان كما إن وضع سيناريوهات أمنية استباقية علمية للمخاطر والأزمات والكوارث أمر ضروري لضمان استجابة مرنة وشاملة».

دبي
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