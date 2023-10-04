«النمو الإيجابي للطبيعة» شعار فعاليات منتدى ريادة الأعمال المستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت، أمس، فعاليات منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة تحت عنوان: «النمو الإيجابي للطبيعة»، بمجموعة من الأفكار والمناقشات الملهمة من قادة الصناعة والخبراء المختصين وأصحاب الرؤى. وينعقد المنتدى على مدى يومين برعاية شركة دولفين للطاقة المحدودة كراعٍ رئيس، وشركة الدار الشريك الاستراتيجي، ومجموعة بيراميديا الشريك الإعلامي للفعالية، ويركز على الحاجة الملحة للمواجهة الشاملة لتحدي المناخ.

وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في الهيئة، في الكلمة التي ألقاها نيابةً عن الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، «يعتبر هذا المنتدى حدثاً مهماً للغاية، فهو يتزامن مع «عام الاستدامة» بدولة الإمارات، والاستضافة المرتقبة لمؤتمر الأطراف COP28، ويجمع نخبة من الشركاء المعنيين في أبوظبي لمناقشة التحدي الملح المتمثل في العمل المناخي».

وبدعم من هيئة البيئة – أبوظبي، أعلنت مجموعة أبوظبي للاستدامة، عن أسماء الفائزين بجوائز ريادة الأعمال المستدامة في أبوظبي.

وحصلت مجموعة موانئ أبوظبي على جائزة أفضل مبادرة استدامة، فيما حصلت شركة شنايدر إلكتريك على جائزة أفضل تقرير للاستدامة وجائزة أفضل برنامج لاتصالات الاستدامة 2023. في حين حصلت أدنوك لمعالجة الغاز على جائزة أفضل مبادرة لإدارة الطاقة.