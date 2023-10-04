ذياب بن محمد بن زايد يزور مؤتمر ومعرض (أديبك)

زار سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مؤتمر ومعرض (أديبك) 2023، الذي يقام تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتجوَّل سموّه في عدد من الأجنحة، واطّلع على التطورات والابتكارات الجديدة في قطاع الطاقة المعروضة في مركز "أدنيك".

وخلال الزيارة، تفقَّد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، الجهود الهادفة إلى تسريع خفض الانبعاثات الكربونية، ودفع عجلة التحوُّل إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة، ما يدعم أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات بحلول 2050.

يُذكَّر أنَّ مؤتمر ومعرض (أديبك) 2023 يواصل فعالياته لغاية 5 أكتوبر 2023، تحت شعار "خفض الانبعاثات أسرع معاً"، ويهدف إلى تعزيز الشراكات العالمية وإيجاد حلول لتسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية، وفي الوقت نفسه ضمان أمن الطاقة، بدعم من الإسهامات الجماعية للحضور الذين يبلغ عددهم 160,000 زائر، و2,200 شركة، و40 وزيراً من مختلف أنحاء العالم.