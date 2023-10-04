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«تريندز» و«الهلال الأحمر» يستعرضان سبل التعاون المشترك

جانب من اللقاء (من المصدر)
5 أكتوبر 2023 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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استعرضت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، سبل التعاون والشراكة بين الجانبين في المجال البحثي الإنساني، بما يحقق أهداف الجهتين، وتبادل الخبرات المعرفية، وبحث إقامة برامج مشتركة، بما يُساهم في رفع مستوى الوعي ونشر ثقافة العمل الإنساني.
جاء ذلك في جلسة حوارية عقدت بين الجانبين بمقر هيئة الهلال الأحمر في أبوظبي، بمشاركة حمود عبدالله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر، والدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، وحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وعرض كل من الجانبين نبذة عن طبيعة العمل ومجالات التعاون والشراكة، وأشاد حمود الجنيبي بجهود مركز تريندز البحثية العالمية، وقال إن الهيئة ترحب بالتعاون معه في مجالات البحوث الاستشرافية والتدريب واستطلاعات الرأي وغيرها من المجالات المشتركة، والتي تعزز جهود الهيئة في هذا الصدد. وأكد الجنيبي أن التعاون بين الهيئة ومركز تريندز سيفتح آفاقاً أرحب للتواصل والتنسيق بينهما، خدمة للفئات والشرائح المستفيدة من أنشطة وبرامج الهلال الأحمر، كما أنه يجسد على أرض الواقع القيم والمبادئ، التي تسعى الهيئة لترسيخها في مجالات العمل الإنساني، وتضافر الجهود الخيرة من أجل مستقبل أفضل وحياة كريمة لأصحاب الحاجات والشرائح التي تعاني وطأة الظروف.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الله العلي أهمية العمل الإنساني في تحقيق الاستقرار والأمن للمجتمعات والإنسان بصفة عامة، مؤكداً أن دولة الإمارات تبنت منذ تأسيسها نهجاً إنسانياً ملهماً، وقدمت نموذجاً يحتذى به لكلّ دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية لجميع الدول والمجتمعات حول العالم.
وقال محمد العلي: إن مركز تريندز، ومنذ التأسيس، أولى الجانب الإنساني والعطاء أهمية كبرى من خلال دراساته وبحوثه وبرامجه التدريبية، مؤكداً استعداد المركز للتعاون مع هيئة الهلال الأحمر، بما يحقق أهداف الهيئة، ويلبي استراتيجية ورؤية «تريندز» البحثية المعرفية الاستشرافية.

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