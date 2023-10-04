«بيت الخير» تنفق 6.1 مليون درهم دعماً لكبار المواطنين

دبي (الاتحاد)

أعلنت «بيت الخير» حجم إنفاقها على دعم كبار المواطنين والمقيمين منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، والذي بلغ 6.112.400 درهم، منه 854.000 درهم أنفقت كمساعدات نقدية بشكل شهري، و1.765.256 قدّمت كمساعدات طارئة لمواجهة ظروف إنسانية هددت حياتهم وصحتهم، وتوّزع باقي المبلغ على دعمهم عبر حزمة من المشاريع لتوفير احتياجاتهم المتنوعة وإسعادهم في المناسبات والأعياد.

وأكّد سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام «بيت الخير»، حرص الجمعية على دعم كبار المواطنين، تقديراً لمكانتهم وإنجازاتهم، وقال: «أوصى ديننا الإسلامي الحنيف باحترام كبار السن وبرّهم، ويحظى كبار السن في الدولة بمكانة اجتماعية رفيعة، باعتبارهم جزءاً مهماً من البيئة الاجتماعية والثقافية والدينية الأصيلة، ولا يمكن تحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي إلا بضمان الحياة الكريمة لهم، وتسعى (بيت الخير) إلى الاهتمام بهذه الشريحة المهمة في المجتمع، تعزيزاً للجهود الوطنية والمجتمعية في خدمة كبار المواطنين، حيث بدأت الجمعية مبكراً برعاية كبار السن من خلال مشاريعها الموجهة للأسر المواطنة الأقل دخلاً».