«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تطلق هويتها المؤسسية الجديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، من خلال الحسابات الرسمية لمكتب أبوظبي الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة، والتي تجسد دور الهيئة في توفير شبكة أمان متكاملة للأُسر في إمارة أبوظبي، وتؤكد رؤيتها الاستراتيجية للوصول إلى «أُسر مستقلة مالياً وفاعلة اجتماعياً».

وشمل الإعلان إطلاق الشعار الجديد للهيئة الذي يمتاز بارتباطه بالموروث الاجتماعي الإماراتي الأصيل، القائم على التكاتف والتعاون والمشاركة الإيجابية، حيث تُعَبِّر الهيئة عبر شعارها «مشاركة إيجابية لحياة كريمة» عن سعيها لتحقيق التوافق والتكامل بين ما تعتمده من أهداف استراتيجية لتعزيز الترابط والتعاون الأسري، وبين حرصها على التكامل مع شركائها الاستراتيجيين في مجالات التمكين الاجتماعي والتدريب العلمي والعملي.

وقال عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «عبر هويتنا المؤسسية الجديدة، نُؤكِّد التزامنا بما نعتمده من نهج متكامل هادف لتوفير شبكة أمان اجتماعي للأُسر الإماراتية في إمارة أبوظبي، بما يضمن لها حياة كريمة بالاستناد إلى تحفيز المشاركة الإيجابية، وتوفير الدعم المالي الاجتماعي، وتمكين وتدريب أفرادها لدخول سوق العمل لتوفير مصدر دخل ذاتي ومستدام، بالإضافة إلى تعزيز مستوى ثقافتهم المالية».

وأعرب عن تقديره للدعم الكبير الذي تلقته الهيئة من قبل شركائها الاستراتيجيين كافة منذ تأسيسها الذين كان لهم دور كبير في تحقيق أجندة الهيئة الوطنية وأهدافها الاستراتيجية، من خلال تقديم برامج نوعية شكلت أثراً إيجابياً لدى أفراد الأسر المستفيدة، مؤكداً أنه من خلال الرؤية الاستراتيجية للهيئة التي تتمحور حول المساهمة في تحقيق استقرار الأُسر وتعزيز مساهمتها اجتماعياً، نُؤكِّد عَزمنا على مواصلة الارتقاء بخدماتنا وبرامجنا ومبادراتنا للدعم الاجتماعي والتمكين والتدريب والتوظيف، إلى جانب شركائنا في المرحلة المقبلة، حيث سيبقى التطوير المستمر للدعم الاجتماعي ما نعمل في الهيئة على تحقيقه.

وتتطلَّع الهيئة إلى تمكين المستفيدين ودعمهم لتحقيق الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي لهم ولأُسرهم، وليكونوا منتجين وفاعلين في مجتمعهم عبر الانخراط في سوق العمل، من خلال برامج التدريب والتطوير والفرص الوظيفية التي تسعى الهيئة إلى توفيرها عبر تكامل جهودها مع منظومة شركائها الاستراتيجية الفعَّالة في القطاعين الحكومي والخاص بإمارة أبوظبي.

ويُمثِّل الشعار الجديد شبكة مترابطة من الخطوط تُشَكِّل شبكة الأمان الاجتماعي التي تسعى هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي من خلالها إلى توفير مستوى معيشي لائق للأُسر المواطنة، ما يساهم في تعزيز الترابط الأسري. كما يدل ترابط الأيادي في الشعار الجديد، على تكامل الجهود والتعاون بين مجتمع إمارة أبوظبي والمستفيدين والشركاء الاستراتيجيين لبناء شبكة أمان اجتماعي نوعية، تَخْلُق أثراً إيجابياً ومستداماً للأُسر الإماراتية ذات الدخل المحدود على مستوى إمارة أبوظبي.

فمنذ إنشاء هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في العام 2019، قدمت الهيئة الدعم الاجتماعي إلى نحو 8434 أسرة مستفيدة، كما توفر الهيئة في الوقت الحالي الدعم الاجتماعي لقرابة 4475 أسرة مستفيدة تضم 28818 فرداً، إلى ذلك، مَكَّنَت الهيئة قرابة 964 مستفيداً من الحصول على فُرص عمل دائمة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في مجال التوظيف، وساعدت 438 فرداً من أفراد الأُسر المستفيدة على استكمال برنامج التعليم العام والمستمر بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في قطاع التعليم، كما وفَّرت فُرَصاً تدريبية مُتَخصِّصة لحوالي 760 مواطناً من أفراد الأُسر المستفيدة عبر شراكاتها المتنوعة.

وعلى صعيد خدمة المتعاملين والمستفيدين، تمكنت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي من تطوير حلول وخدمات إلكترونية تضمن سهولة الحصول على خدمات الهيئة بشكل يراعي الوقت والجهد، وسلاسة الإجراءات، حيث قَلَّصَت الهيئة المدة الزمنية للموافقة على الطلبات وترصيد مبالغ الدعم إلى أقل من شهر، كما نَفَّذَت مشروع الدفعات اليومية للمستفيدين، حيث ساهمت منظومة الربط الإلكتروني مع 27 جهة، الخاصة بالهيئة، في توفير معلومات محدثة ودقيقة تغطي 360 درجة من حالة المستفيد.