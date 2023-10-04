إطلاق المرحلة الثانية من جائرة «عجمان للقرآن»

عجمان (وام)

أطلق مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، التابع لمؤسسة حميد بن راشد الخيرية، المرحلة الثانية من جائزة عجمان للقرآن الكريم في دورتها الـ 17 لعام 2023 - 2024، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بشأن تعزيز جانب العناية بالقرآن الكريم وأهله، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

وحدد المركز جائزته في الدورة الحالية بأربع مسابقات على مستوى الدولة، وهي مسابقة نور الهمم «لذوي التوحد»، بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد، ومسابقة أصحاب الهمم، ومسابقة القرآن الكريم للطلاب والطالبات، ومسابقة الأمهات المواطنات، على أن يكون تاريخ 15 نوفمبر المقبل آخر موعد للتسجيل، فيما تم إصدار الكتيب التعريفي بالجائزة الذي يوضح شروطها وأحكامها.

وأوضح مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، أن جائرة عجمان للقرآن الكريم تعكس مساهمة دولة الإمارات بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص في دعم خدمة ورعاية القرآن الكريم وتعزيزه، مؤكداً أهمية العمل على تطوير هذه الخدمة والعناية بأبنائها، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتعلم وتدريس القرآن مصداقاً لقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم «خيركم من تعلم القرآن وعلمه».