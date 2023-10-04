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علوم الدار

25 جهازاً للتصويت في لجنة رأس الخيمة لـ«انتخابات الوطني»

اللجنة الانتخابية في رأس الخيمة (من المصدر)
5 أكتوبر 2023 01:23

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

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أكدت لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في إمارة رأس الخيمة، يسر وسلاسة اليوم الأول للتصويت المبكر لدورة الجديدة لعام 2023، منوهين بأن اللجنة شهدت انتظام وإدراك واستيعاب الناخبين بالعملية الانتخابية وتحديدهم مرشحهم بشكل واضح خلال عملية التصويت، الأمر الذي يؤكد نجاح العملية التنظيمية خلال الأيام القادمة.
بدوره، كشف أحمد عبيد الطنيجي، عضو لجنة إمارة رأس الخيمة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، عن أن مقر الانتخابات شهد منذ بداية الدقائق الأولى استعداد الناخبين بمختلف الفئات العمرية للتوجه لأجهزة التصويت للإدلاء بأصواتهم، ناهيك عن تفهم العديد منهم للعملية الانتخابية ورغبتهم الملحة للمشاركة في التصويت.
وبين الطنيجي أن اللجنة خصصت 25 جهازاً للتصويت في لجنة رأس الخيمة، منها جهاز لأصحاب الهمم و8 أجهزة قارئة وأجهزة خاصة للناخبين غير مفعلين لخاصية الهوية الرقمية في الهواتف الذكية، وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن ساعات العمل في مركز «إكسبو» ستكون من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 6:00 مساء اليوم ويوم أمس، متمنياً من الجميع ممن ظهرت أسماؤهم في القائمة، التوجه والمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الجديدة 2023 سواء بالتصويت المباشر بالقدوم للمقار الانتخابية أو التصويت عن بُعد.
وقال الوالد الناخب أحمد محمد سويد الشحي إن عملية التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي كانت مرنة وسهلة، ولم يواجه بدروه من فئة كبار المواطنين أي صعوبة تذكر، بل بالعكس كانت هناك أولوية وعناية شديدة بهذه الفئة.

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