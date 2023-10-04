إجراءات ميسرة في المركز الانتخابي بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكد عبدالعزيز راشد آل صالح، رئيس مركز انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بأم القيوين، أن عملية التصويت في المركز، تعد بسيطة وسهلة، حيث تم تزويده بأجهزة وتقنيات حديثة، إضافة إلى تخصيص أماكن لتدريب الناخبين حول كيفية التصويت، مؤكداً أن المركز يضم متطوعين تم تأهيلهم للتعامل مع الناخبين، خاصة كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وقال: «إن المركز شهد في أول يوم للانتخابات إقبالاً ملحوظاً من الناخبين»، لافتاً إلى أن الدورة الحالية، تتيح للناخب خيارات أخرى للتصويت، من خلال تحميل التطبيق والتصويت عن بُعد، حيث سهلت عليهم الحضور لمراكز الانتخابات، ووفرت عليهم الوقت والجهد.