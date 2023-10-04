لجنة عجمان لـ«انتخابات الوطني»: لا مشاكل تقنية في عملية التصويت

عجمان (الاتحاد)

قال راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، رئيس لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إن الإقبال كبير من الناخبين في اليوم الأول للانتخابات، لافتاً إلى أن الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، جاءوا للمشاركة في التصويت في مركز الانتخاب بالإمارة، الذي تم تجهيزه في قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان.

وأضاف: «تم توفير أماكن للمرشحين ولوسائل الإعلام وتدريب الناخبين، وتخصيص أجهزة لأصحاب الهمم»، لافتاً إلى أن الناخبين لم يواجهوا أي مشاكل تقنية أو تأخير في عملية التصويت، حيث سارت الإجراءات على أفضل حال.