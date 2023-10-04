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علوم الدار

لجنة عجمان لـ«انتخابات الوطني»: لا مشاكل تقنية في عملية التصويت

مشاركة اصحاب الهمم في عملية التصويت بعجمان (من المصدر)
5 أكتوبر 2023 01:23

عجمان (الاتحاد)

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قال راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، رئيس لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إن الإقبال كبير من الناخبين في اليوم الأول للانتخابات، لافتاً إلى أن الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، جاءوا للمشاركة في التصويت في مركز الانتخاب بالإمارة، الذي تم تجهيزه في قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان.
وأضاف: «تم توفير أماكن للمرشحين ولوسائل الإعلام وتدريب الناخبين، وتخصيص أجهزة لأصحاب الهمم»، لافتاً إلى أن الناخبين لم يواجهوا أي مشاكل تقنية أو تأخير في عملية التصويت، حيث سارت الإجراءات على أفضل حال.

التصويت المبكر
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
عجمان
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