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انتخابات «الوطني الاتحادي».. فرحة نسائية في الشارقة

انتخابات «الوطني الاتحادي».. فرحة نسائية في الشارقة
5 أكتوبر 2023 01:23

لمياء الهرمودي (الاتحاد) 

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شهدت لجنة إمارة الشارقة في مقر مركز انتخاب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إقبالاً ملحوظاً من قبل الناخبين في الساعات الأولى من بداية اليوم الأول للتصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي للدولة.
وكان للعنصر النسائي ولكبار المواطنات وجود واضح، حيث شهدت اللجنة توافد عدد ملحوظ من كبار المواطنات في الساعات الأولى للمشاركة في العملية الانتخابية، حيث أعربن عن فرحتهن بالمشاركة والتصويت من أجل الإمارات.
وأكد المستشار عيسى بن حنظل، رئيس لجنة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن المركز تم تجهيزه بشكل متكامل من خلال تأهيل الفرق الإدارية لاستقبال الناخبين، ومساعدتهم في القيام بعملية التصويت بكل سهولة، فضلاً عن التجهيزات اللوجستية، حيث تم تجهيز المركز بـ 29 جهازاً، اثنان منها بطريقة البصمة الإلكترونية، وتم تخصيص جهاز آخر لأصحاب الهمم من الناخبين. وبين أن هناك سلاسة في عملية الدخول إلى المركز وتسجيل الناخبين ومروراً بالإجراءات الأخرى كافة، مشيراً إلى أن المركز وفر محطة خاصة للناخبين لتدريبهم على عملية التصويت حتى يتسنى لهم التصويت بكل سهولة، فضلاً عن أن الأعضاء في اللجنة مدربون على مساعدتهم في عملية التسجيل في الهوية الرقمية للناخبين الذين لم يسجلوا فيها بعد.

التصويت المبكر
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
الشارقة
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