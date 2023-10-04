وزير العدل: المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، في تصريحات خاصة لـ«مركز الاتحاد للأخبار»، أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي استكمال لمسيرة المشاركة السياسية للمواطن الإماراتي التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ قيام دولة الإمارات عام 1971، مضيفاً: «إن ما نراه اليوم هو انعكاس لتطور وتقدم المشاركة السياسية في دولتنا الغالية».

وأكد معاليه أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني، ويجب علينا جميعاً أن نسهم بالمشاركة في العلمية الانتخابية والتأكيد على أهمية وحسن اختيار الأعضاء في العملية الانتخابية من خلال اختيار الأكفاء لخدمة هذا الوطن الغالي. واختتم حديثه للهيئة الانتخابية مؤكداً لهم أن صوتهم أمانة.