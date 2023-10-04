«انتخابات الوطني».. كبار المواطنين يتوافدون على لجنة الظفرة للأدلاء بأصواتهم

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهدت لجنة انتخابات المجلس الوطني في منطقة الظفرة، إقبالاً كبيراً من الناخبين الذين توافدوا فور فتح باب التصويت للأدلاء بأصواتهم واختيار مرشحيهم في ظل إجراءات تنظيمية متميزة قامت بها اللجنة المنظمة للانتخابات تميزت بالسهولة واليسر على الناخبين.

وكانت لجنة الظفرة استقبلت أول ناخب عقب عشر دقائق من فتح باب الانتخاب، فيما بدأ توافد العنصر النسائي للانتخاب، واستمر الناخبون في التوافد بكثافة على اللجان رغم فتح باب الانتخاب عن بُعد إلا أن الكثير من أهالي الظفرة فضل التوافد على اللجان للقيام بواجبهم الوطني، خاصة كبار المواطنين وأصحاب الهمم الذين توافدوا بأعداد كبيرة خلال اليوم الأول من الانتخابات.

وأوضح ناصر الحمادي رئيس لجنة انتخابات مركز مدينة زايد في منطقة الظفرة، أن العملية الانتخابية مرت بسهولة ويسر في اليوم الأول لبدء الانتخابات، ولم يستغرق وقت الانتخاب أكثر من دقيقة واحدة لمن قام بتفعيل بطاقته. وأضاف الحمادي: «تم تشكيل لجنة لاستقبال الناخبين والترحيب بهم، ثم تدريبهم على العملية الانتخابية وكيفية القيام بها من خلال فيديو موضح لذلك، يلي ذلك اختبار بصمة الوجه والتعرف على الناخب المسموح له الإدلاء بصوته ثم عملية التصويت في المرحلة الأخيرة ولا تتجاوز دقيقة واحدة»، موضحاً أن العام الحالي شهد استحداث جهاز جديد لأول مرة للتعرف على بصمة الوجه والتأكد من إذا كان الشخص له حق التصويت.