زكي نسيبة يشهد تكريم «السوربون أبوظبي» أصحاب المساهمات القيمة

أبوظبي (وام)

شهد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، حفل جامعة السوربون أبوظبي لتكريم فيروز ڤيلان، رئيسة جمعية أصدقاء السوربون أبوظبي، والتي أنشأتها عام 2006، وجون بول ڤيلان، أحد أصحاب التبرعات الكريمة لجامعة السوربون أبوظبي، على دعمهما المستمر وتبرعهما بلوحات فنية قيمة للجامعة. ويأتي الحفل الذي حضره نيكولا نيمتشينو، سفير جمهورية فرنسا لدى الدولة، تعبيراً عن التزام الجامعة القوي برعاية الفنون، واحتضان الثقافات، حيث تم خلال الحفل تقديم عملين فنيين لفانين عالميين كبار للجامعة، أحدهما للفنان الشهير بابلو بيكاسو، والثاني لبرنارد بافيت.

وقال معالي زكي أنور نسيبة: «تعد جامعة السوربون أبوظبي ومتحف اللوفر ركيزتين أساسيتين للتعاون البناء بين جمهورية فرنسا ودولة الإمارات، ونشكر فيروز ڤيلان على دعمها طوال السنوات الـ 17 الماضية، فبفضل جهودها رسخت هذه الجامعة الفرنسية الإماراتية حضورها ومكانتها».

وأعربت البروفيسورة ناتالي مارسيال براز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، عن امتنانها وتقديرها للتبرع الذي قدمه جون بول ڤيلان لمكتبة الجامعة، حيث يتماشى هذا التبرع تماماً مع التزام الجامعة، بتزويد الطلبة بمجموعة من الموارد الفنية لتعزيز ثقافة استكشاف المعرفة والإبداع.