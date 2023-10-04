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علوم الدار

مدير عام «وام» يشارك في جلسة ضمن برنامج «بالانس»

محمد جلال الريسي
5 أكتوبر 2023 01:23

أبوظبي (وام)

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شارك محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، في جلسة حوارية ضمن فعاليات برنامج التأهيل الإعلامي المتقدم «بالا نس» الذي تنفذه منصة «دراية» - بيت الخبرة العالمية - والمتخصصة في التدريب الإعلامي المتقدم في مهارات الخطابة للمتحدثين الرسميين. أدار الجلسة الحوارية، هند خليفات مدير عام منصة «دراية»، والدكتور سليمان الهتلان الرئيس التنفيذي لـ «هتلان ميديا»، بمشاركة منتسبي البرنامج التدريبي. وقالت هند خليفات: «إن منصة دراية حريصة على توفير منظومة متطورة من التدريب المتخصص للمنتسبين وفق أعلى المعايير العالمية، كما تمنح شهادات معتمدة للمتحدثين الرسميين».
من جانبه، عبر الريسي عن سعادته بالمشاركة في هذه الجلسة الحوارية ضمن البرنامج التدريبي للمتحدثين الرسميين الذي يضم كوكبة من الكوادر الوطنية المتميزة.

وام
الإمارات
وكالة أنباء الإمارات
محمد جلال الريسي
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